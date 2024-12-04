Маурисио о борьбе за титул в РПЛ: «Зенит» – фаворит для меня. У них опытный состав»
Маурисио считает «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.
Команда под руководством Сергея Семака с 39 очками после 17 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России.
«Краснодар» идет вторым, набрав 38 очков. У «Спартака» и «Локомотива» по 34 балла.
«Очень круто, что «Краснодар» и «Зенит» борются за чемпионство, а еще «Спартак» с «Локомотивом» рядом.
Фаворитом для меня является все-таки «Зенит». У них опытный состав», – сказал экс-хавбек «Зенита» и «Ахмата».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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