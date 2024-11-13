Газзаев о топ-клубах РПЛ: «Удивляет, когда они говорят, что для них достижение – быть в тройке. Это ущербная психология, нужно ставить максимальные задачи»

Валерий Газзаев раскритиковал топ-клубы РПЛ за нежелание бороться за чемпионство.

«У нас есть первые шесть команд чемпионата, которые всегда претендуют на призовые места. Да, сейчас есть большая тройка из «Краснодара», «Зенита » и «Локомотива », и, мне кажется, что тот же «Краснодар » показывает действительно настоящую чемпионскую игру. Но я надеюсь, что ЦСКА, «Спартак » и «Динамо» навяжут им борьбу. У них у всех есть возможности бороться.

Меня удивляет, когда в таких клубах говорят, что для них достижение – это быть в тройке. Мне хочется спросить: «А зачем тогда работать?» Нужно и себя, и футболистов настраивать на то, чтобы бороться за самые высокие места. У них есть огромные амбиции, традиции и возможности, так почему бы не замахнуться на чемпионство?

Это ущербная психология. Нужно ставить максимальные задачи, а не довольствоваться какими-то второстепенными местами. Я надеюсь, что во втором круге ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» максимально включаться и составят мощнейшую конкуренцию первой тройке», – заявил бывший главный тренер ЦСКА .

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