Зимний Кубок РПЛ пройдет в начале февраля в ОАЭ. Алаев подтвердил
«Мы на финишной прямой. Я жду подписания соглашения с каждым клубом и, надеюсь, коллеги сделают красивое анонсирование. Но, на мой взгляд, это будет лучший турнир по составу и, надеюсь, по качеству игры и организации за долгие-долгие годы. Или лучший турнир межсезонья, будь то летнее или зимнее.
Мы ждем грандов РПЛ, которые между собой выяснят, кто сильнее на РПЛ зимнем Кубке. Турнир пройдет в первые десять дней февраля в ОАЭ, в уже полюбившемся нам Абу-Даби.
Мне хочется назвать состав турнира. Вы уже читали примерный, он очень близок к тому, что написано. Без иностранных команд. Это совместное решение РПЛ, генерального партнера и вещателя. Практика показала, что российскому болельщику гораздо интереснее матчи клубов РПЛ, нежели приглашенных, пусть и именитых, гостей. Сейчас хотим, чтобы это было 6 команд РПЛ», — сказал Александр Алаев.
Ранее сообщалось, что в турнире примут участие «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Ростов».
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