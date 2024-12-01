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Галактионов после 1:3 с «Химками»: «Матч в Краснодаре будет решающим. Качество игры должно соответствовать амбициям»

Михаил Галактионов высказался о поражении с «Химками».

«Локомотив» дома проиграл «Химкам» (1:3) в матче 17‑го тура Мир РПЛ. В следующем туре команда Галактионова сыграет на выезде с «Краснодаром» 8 декабря.

«Сегодня мысли были у всех, чтобы одержать победу и двигаться дальше. К сожалению, игра диктует другие сценарии. Что‑либо загадывать сложно.

Понятно, что матч в Краснодаре будет решающим. Это все понимают: и футболисты, и тренеры. Качество игры должно соответствовать амбициям, которые мы все ставим. Нельзя за 2-3 матча смазывать то, что было заработано за предыдущее время.

Понятно, что сейчас концовка года, игроки изматываются, вылезают болячки. Но это не оправдание, нужно до конца иметь стройность и дисциплину.

Но стоит отметить, мы вернулись в игру, счет был 1:1. Но этот второй матч, когда мы снова попадаемся на контратаку, это сильно повлияло на итоговый счет», – сказал главный тренер «Локомотива».

Железнодорожники сейчас занимают 3-е в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 34 очка. «Краснодар» с 38 очками идет вторым.

«Локо» проиграл 3 матча подряд впервые при Галактионове. «Химкам» уступили в обоих кругах

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
logoКраснодар
logoМатч ТВ
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