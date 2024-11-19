«Боруссии» интересен Беллингем. Хавбек «Сандерленда» оценивается в 25 млн евро

«Боруссии» интересен Джоб Беллингем.

Дортмундский клуб следит за полузащитником «Сандерленда », сообщают журналисты Sky Sport Патрик Бергер и Флориан Плеттенберг. Главный скаут немецкого клуба Себастьян Круг контактирует с семьей игрока.

Отмечается, что английские топ-клубы тоже проявляют интерес к 19-летнему футболисту.

Потенциальный трансфер Беллингема оценивается в 25 миллионов евро. Его контракт с «Сандерлендом» действует до 2028 года.

Напомним, ранее за «Боруссию» играл Джуд Беллингем, старший брат Джоба.

В текущем сезоне Чемпионшипа Джоб Беллингем провел 13 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь .