Хуммельс может вернуться в Бундеслигу в январе. Он недоволен игровым временем в «Роме», куда перешел в сентябре
Матс Хуммельс может покинуть «Рому» уже зимой.
Немецкий защитник присоединился к римлянам в начале сентября на правах свободного агента после ухода из дортмундской «Боруссии».
За новый клуб Хуммельс сыграл лишь 25 минут в матче с «Фиорентиной» (1:5), в котором отметился автоголом. 35-летний игрок также не появился в составе на матч против «Юниона» в Лиге Европы (1:1), несмотря на отсутствие Эвана Ндика и Марио Эрмосо.
Как сообщает Corriere dello Sport, Хуммельс недоволен свои положением в команде. С большой вероятностью в январе немец покинет «Рому» и вернется в Германию, где несколько клубов Бундеслиги готовы принять его до конца сезона.
Контракт защитника рассчитан до 2025 года, его зарплата составляет 2,5 млн евро в год после уплаты налогов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
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