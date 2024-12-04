В Химках организовали лекцию и показ фильма о Кержакове в рамках патриотической программы: «Жители могут поучаствовать в мастер-классах, выставках, встретиться с участниками СВО»

В Химках организовали патриотическое мероприятие в честь Александра Кержакова.

Для жителей городского округа Химки организовали лекцию и открытый кинопоказ фильма об экс-нападающем «Зенита » и сборной России, сообщает 360.ru. Мероприятие провели в рамках программы «Химки. Успех в единстве поколений», которую реализуют в муниципалитете с начала июля.

Основная задача акции – привить молодежи любовь к истории и чувство патриотизма. Жители Химок узнали интересные факты из жизни известного футболиста Александра Кержакова .

«В нашем округе особое внимание уделяют патриотическому воспитанию населения. Так, в Химках реализуют масштабную общественную программу. Благодаря этому у жителей появилась возможность принимать участие в разнообразных мастер-классах, лекциях, выставках, встречах с участниками специальной военной операции», – подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

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