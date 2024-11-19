Юран об РПЛ: «Упал не уровень футбола, а квалификация игроков – вспомним «Зенит» с Аршавиным и Кержаковым, «Спартак» с Титовым и Аленичевым. Сейчас все оскуднело»

Сергей Юран оценил нынешний уровень российских футболистов.

– Есть мнение, что болельщики не ходят из-за того, что уровень нашего футбола упал.

– Не знаю, какие эксперты так говорят. Футбольные люди так не скажут. Если сравнивать с тем, что было 10 лет назад, то здесь не уровень футбола упал, а квалификация футболистов.

Футбол падает, а почему – вопрос. Есть поколение более мастеровитое и есть менее мастеровитое. Такие моменты есть, а, чтобы футбол падал… он какой был, такой и есть. Все зависит от уровня футболистов.

Сейчас уровень футболистов не низкий, но нет таких игроков, какие были раньше. Вспомним «Зенит », где играли Аршавин и Кержаков , или «Спартак » с Титовым и Аленичевым, и так можно дальше перечислять «Динамо », ЦСКА… К сожалению, сейчас все оскуднело, – сказал бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН».