  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бабич постоянно нарушает правила и провоцирует соперников. Пусть занимается борьбой, а не футболом. Надо чаще давать ему карточки». Пономарев о защитнике «Спартака»
62

«Бабич постоянно нарушает правила и провоцирует соперников. Пусть занимается борьбой, а не футболом. Надо чаще давать ему карточки». Пономарев о защитнике «Спартака»

Владимир Пономарев раскритиковал манеру игры Срджана Бабича.

«Я не понимаю, почему все молчат на эту тему. Бабич постоянно нарушает правила и провоцирует соперников. Недавно он грязно играл против Кордобы, например. Он постоянно хватал Джона сзади руками за туловище и пытался повалить на газон. Выходит, что Бабич – борец? Пусть занимается борьбой тогда, а не футболом. Нет элегантности в игре Бабича, нет ни капли.

Как с ним бороться? Чаще давать желтые карточки и выгонять с поля. Я понимаю, что иногда защитники фолят, поскольку им деваться некуда, но Бабич это делает грязно, за что его должны чаще наказывать. Он регулярно нарушает правила там, где этого даже можно было бы избежать, если грамотно оценить ситуацию», – сказал бывший защитник ЦСКА. 

Кордоба после 0:3: «Вам кажется, что оборона «Спартака» меня закрыла? А что с фолами, которые не дали? Но это не может быть оправданием» 

«Бабич «съел» сегодня Кордобу». Защитник «Спартака» Чернов о 3:0 с «Краснодаром» 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Владимир Алексеевич Пономарев
logoСрджан Бабич
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Кордоба
logoКраснодар
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кордоба назвал «Спартак» самым сложным соперником в сезоне после 0:3: «Но нельзя поддаваться панике. Надо продолжать работать и побеждать»
92 декабря, 15:41
Бабич о «Спартаке»: «Верим в чемпионство в этом сезоне, у нас очень качественная команда. Смотреть нужно только на себя, не думать о «Зените» или «Краснодаре»
582 декабря, 10:29
Супергерой «Спартака» очевиден. А кто еще приговорил «Краснодар» к первому поражению в сезоне?
962 декабря, 08:20
«Бабич «съел» сегодня Кордобу». Защитник «Спартака» Чернов о 3:0 с «Краснодаром» 
822 декабря, 04:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пеп о словах Слота про 115 нарушений «Ман Сити»: «Он же сказал, что это шутка, верно?»
714 минут назад
Ограблен дом Барко. Инфлюэнсер и невеста защитника «Севильи» и Аргентины подозревает работников дома: «Они ушли за 10 минут до нас, только один сотрудник знал о наших перемещениях»
819 минут назадФото
Экс-судья Итурральде о том, что Мохику из «Мальорки» заслужил красную в игре с «Барсой» за фол на Ямале или за удар головой одноклубника: «ВАР должен был вмешаться»
947 минут назадФото
«Драчун?» Пиняев по губам Аршавина пытался прочитать фразу «драка с Дзюбой»
16сегодня, 10:09Видео
Кубок Италии. 1/8 финала. «Фиорентина» принимает «Эмполи», «Лацио» и «Наполи» сыграют в четверг
14сегодня, 10:05
Мусиала может подписать самый дорогой контракт в истории «Баварии» – на 100+ млн евро за 5 лет
19сегодня, 10:03
😎 Спортс“ открывает вакансию редактора соцсетей
86сегодня, 10:00
Гвардиола о сравнении его жеста с тремя пальцами Моуринью: «Он выиграл три титула АПЛ, а я шесть»
96сегодня, 09:52
Пеп пошутил о конфликте с де Брюйне: «У меня с ним личные проблемы после 9 лет вместе. Не хочу, чтобы он играл»
20сегодня, 09:28
Куртуа хочет продлить контракт с «Реалом». В окружении вратаря не знают об интересе из Саудовской Аравии
10сегодня, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Испании. 2-й раунд. «Вильярреал» в гостях у «Понтеведры», «Атлетико» сыграет с «Касереньо» в четверг
453 минуты назад
«Байер» хочет продлить контракт с лучшим бомбардиром команды Бонифасе до 2029-го. «МЮ» интересуется форвардом
5сегодня, 09:45
Радимов о судьях: «Мешков профнепригоден или деградировал совсем? Президента лиги это устраивает? Меня нет. ЭСК скажет – ничего не было, и мы все будем обтекать»
4сегодня, 09:13
Бакаев об общении с Джикией в «Химках»: «Он мне говорит: «Я пришел, и ты сразу заиграл». В ОАЭ скучал по атмосфере и уровню партнеров»
10сегодня, 09:00
Агкацев иногда смотрит футбол без звука: «Когда с комментаторами не согласен – даже если взять мои эпизоды. Но в целом мне все равно, что они говорят»
13сегодня, 08:59
Сычев о работе президентом «Иртыша»: «Слово немного пафосное, президент у нас один. Теория – одно, а действительность намного жестче»
5сегодня, 08:46
Николич о ЦСКА: «До игры со «Спартаком» у нас был хороший подход, потом – спад. Сейчас снова игра идет. Я знаю, что и результат будет»
19сегодня, 08:34
Юрий Семин: «Самая большая проблема в нашем футболе – в клубах стало много непрофессиональных людей»
11сегодня, 08:22
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
4сегодня, 08:22
«Саутгемптон» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
3сегодня, 08:10