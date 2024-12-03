«Бабич постоянно нарушает правила и провоцирует соперников. Пусть занимается борьбой, а не футболом. Надо чаще давать ему карточки». Пономарев о защитнике «Спартака»

Владимир Пономарев раскритиковал манеру игры Срджана Бабича.

«Я не понимаю, почему все молчат на эту тему. Бабич постоянно нарушает правила и провоцирует соперников. Недавно он грязно играл против Кордобы, например. Он постоянно хватал Джона сзади руками за туловище и пытался повалить на газон. Выходит, что Бабич – борец? Пусть занимается борьбой тогда, а не футболом. Нет элегантности в игре Бабича, нет ни капли.

Как с ним бороться? Чаще давать желтые карточки и выгонять с поля. Я понимаю, что иногда защитники фолят, поскольку им деваться некуда, но Бабич это делает грязно, за что его должны чаще наказывать. Он регулярно нарушает правила там, где этого даже можно было бы избежать, если грамотно оценить ситуацию», – сказал бывший защитник ЦСКА.

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