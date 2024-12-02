Кордоба назвал «Спартак» самым сложным соперником в сезоне после 0:3: «Но нельзя поддаваться панике. Надо продолжать работать и побеждать»
Джон Кордоба назвал самого сложного соперника в этом сезоне.
В 17-м туре Мир РПЛ «Краснодар» проиграл «Спартаку» со счетом 0:3. «Быки» занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
«Самый тяжелый соперник за прошедшие матчи? Скорее всего, «Спартак». У нас не получился хороший матч.
Но нельзя поддаваться панике, которая сейчас может появиться. Надо продолжать работать и побеждать на следующей неделе», – сказал нападающий «Краснодара».
Кордоба после 0:3: «Вам кажется, что оборона «Спартака» меня закрыла? А что с фолами, которые не дали? Но это не может быть оправданием»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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