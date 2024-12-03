Тренер «Атлетика» Вальверде о Ла Лиге: «Даже если «Реал» оторвется от «Барсы» на 7 очков или наоборот, чемпионат не будет закончен»

Эрнесто Вальверде высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.

На данный момент «Барселона » занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков в 16 матчах.

«Реал» с 33 очками идет вторым. У мадридского клуба 2 матча в запасе. Завтра команда Карло Анчелотти сыграет с «Атлетиком » в матче 19-го тура чемпионата Испании .

«Действующий чемпион. Недавно они проиграли «Ливерпулю» и «Милану» в Лиге чемпионов, но в Ла Лиге они сокращают отставание от «Барселоны». Все в порядке, как всегда. Это великая команда.

Побеждать не так уж и легко, а поддерживать такую линию, доминировать, как того требуют от таких команд, тоже непросто. На днях они уверенно выиграли у «Хетафе», а для нас это очень сложный матч.

Мы оглядываемся назад и видим, что этот матч нам всегда дается тяжело. Когда команда имеет шансы на успех и соперник ошибается, это, конечно, дает импульс для морального подъема.

Но даже если «Реал Мадрид » сейчас выиграет и через месяц оторвется от «Барселоны» на 7 очков или наоборот, чемпионат не будет закончен», – сказал главный тренер «Атлетика».