Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Мальорки», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
«Барселона» сыграет с «Мальоркой» в перенесенном матча 19-го тура Ла Лиги.
В четверг «Реал» сыграет с «Атлетиком».
Причина переноса игр – участие команд в январском розыгрыше Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.
Остальные матчи тура состоятся в январе.
19-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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