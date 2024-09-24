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  • «У Энрике в голове тоталитарные идеалы. В «ПСЖ» коммунистический футбол. Даже Пепу пришлось признать, что играть с Холандом полезно». Журналист Риоло о подходе тренера «ПСЖ»
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«У Энрике в голове тоталитарные идеалы. В «ПСЖ» коммунистический футбол. Даже Пепу пришлось признать, что играть с Холандом полезно». Журналист Риоло о подходе тренера «ПСЖ»

Даниэль Риоло раскритиковал Луиса Энрике за «коммунистический футбол».

По словам журналиста, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи хотел подписать летом 1-2 звездных игроков, но тренер парижан и спортивный директор Луиш Кампуш были против. Они выступали за трансферы игроков, готовых играть на команду, таких как Дезире Дуэ и Жоау Невеш.

Риоло подверг этот подход критике на фоне ничей «ПСЖ» с «Реймсом» (1:1).

«Я что-то не вижу, чтобы этот выдающийся и блестящий коллектив освободился от бремени индивидуальности. Мы ничего не понимаем в этом коллективе, там коммуникация, построенная на лжи, индивидуальности больше не существует. Это коммунистический футбол.

У Энрике в голове тоталитарные идеалы. Это проявляется в его идеях, в способе навязывать свой футбол без обсуждений. Даже его наставнику Пепу Гвардиоле пришлось признать, что играть с такой звездой, как Холанд, было полезно», – заявил журналист.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoПеп Гвардиола
logoЛуис Энрике
Луиш Кампуш
logoНассер Аль-Хелайфи
logoЭрлинг Холанд
logoЖоау Невеш
logoДезире Дуэ
Даниэль Риоло
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