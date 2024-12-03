Джикия о закрытии медиафутбольной команды: «Нужно было уделять этому время, самого себя, но не получалось»

Георгий Джикия рассказал о расформировании своей медиафутбольной команды.

– Когда мы приходили в Медиалигу, был совсем другой формат. Потом все закрутилось, некоторые даже стали обвинять нас, что мы унесли все в профессиональную сферу. Хотя это было еще до нас.

Появились огромные спонсорские активности, именитые люди, которые начали создавать свои команды в Медиалиге . Тогда я понял, что это не моя история. Я просто хотел приходить на бровку к своим ребятам, которым я уделяю внимание и веду небольшую менеджерскую историю.

Но в итоге, когда все это переросло в профессиональную – для них, по крайней мере – историю, нам пришлось закрыть команду. Нужно было уделять этому время, самого себя, но не получалось.

– Правда, что руководство «Спартака» требовало от вас прекратить эту деятельность?

– Нет. Много об этом писали, но появлялось подобное после неудовлетворительных матчей. Я спокойно к этому относился, иммунитет давно выработался, – рассказал бывший защитник красно-белых, выступающий сейчас за «Химки».

Команда «Бей Беги» Джикии и Александра Соболева была основана летом 2022 года. Она выступала в Winline МФЛ и на МКС, лучший результат – четвертое место в третьем сезоне Медиалиги. В конце 2023-го команда была расформирована .