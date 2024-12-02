🔞 У Икарди новая девушка – аргентинская актриса. Их отношения подтвердила Ванда Нара
Кажется, истории с Мауро Икарди и Вандой Нарой никогда не закончатся. Сейчас пара находится в процессе развода.
Ванда пришла на аргентинское ТВ-шоу и в очередной раз рассказала, что Икарди не раз ей изменял. Также девушка подтвердила, что бывший возлюбленный уже встречается с новой пассией.
«Да, они вместе. У меня есть доказательства, ее видели люди, он звонил по видео моим дочерям, и они видели ее».
Нара обвинила Икарди в том, что он развлекается с новой девушкой вместо того, чтобы проводить время с детьми в этот непростой период для семьи.
Знакомимся с новой девушкой: зовут Чайна Суарес, она аргентинская актриса и модель. В соцсетях более 6,5 млн подписчиков.
😮Ванда Нара требует огромную сумму от Икарди за развод: девушка говорит, что «сделала» карьеру Мауро
Разделяю твое разочарование 😊