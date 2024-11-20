Тренер «Галатасарая» об Икарди: «Если бы не проблемы с женой, он был бы в сборной Аргентины. У Мауро доброе сердце, он заботится о близких, семья – это самое важное в жизни»

Окан Бурук высказался о том, почему Мауро Икарди не играет в сборной Аргентины.

«Если бы не проблемы, которые Икарди пережил с женой, все сейчас было бы иначе. Возможно, он стал бы нападающим сборной Аргентины . Возможно, он потерял многое в жизни из-за этого. Мауро – очень семейный человек.

Он любит свою семью, своих детей. У него доброе сердце, и он сильно заботится о близких. Он всегда хотел защищать свою семью, и мы всегда старались ему помогать. Семья – это самое важное в жизни.

Футбол никогда не сможет стать важнее семьи, ни одна игра этого не изменит. Если игрок несчастлив, он не сможет показать свой уровень на поле. Я всегда старался его поддерживать.

Посмотрим, сможем ли мы сделать все возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся на прежний уровень», – сказал главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук .

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