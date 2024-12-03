Маркиньос: «Спартак» может бороться за титул в этом сезоне. Сейчас мы едины, работаем как одна команда и бьемся друг за друга»
Маркиньос высказался о чемпионских амбициях «Спартака».
В 17-м туре Мир РПЛ красно-белые разгромили «Краснодар» на выезде со счетом 3:0.
«Спартак» может бороться за титул в этом сезоне. Почему нет? Нам нужно продолжать в том же духе.
Сейчас мы едины, работаем как одна команда и бьемся друг за друга. Это нам помогает», – сказал вингер «Спартака».
По итогам 17 туров в чемпионате России лидирует «Зенит» с 39 очками. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 38 баллов. «Спартак» (34) идет третьим.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости