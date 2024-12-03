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  • Маркиньос: «Спартак» может бороться за титул в этом сезоне. Сейчас мы едины, работаем как одна команда и бьемся друг за друга»
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Маркиньос: «Спартак» может бороться за титул в этом сезоне. Сейчас мы едины, работаем как одна команда и бьемся друг за друга»

Маркиньос высказался о чемпионских амбициях «Спартака».

В 17-м туре Мир РПЛ красно-белые разгромили «Краснодар» на выезде со счетом 3:0.

«Спартак» может бороться за титул в этом сезоне. Почему нет? Нам нужно продолжать в том же духе.

Сейчас мы едины, работаем как одна команда и бьемся друг за друга. Это нам помогает», – сказал вингер «Спартака».

По итогам 17 туров в чемпионате России лидирует «Зенит» с 39 очками. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 38 баллов. «Спартак» (34) идет третьим.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoМаркиньос Коста
logoпремьер-лига Россия
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