Маркиньос: «Спартак» может бороться за титул в этом сезоне. Сейчас мы едины, работаем как одна команда и бьемся друг за друга»

Маркиньос высказался о чемпионских амбициях «Спартака».

В 17-м туре Мир РПЛ красно-белые разгромили «Краснодар» на выезде со счетом 3:0.

«Спартак» может бороться за титул в этом сезоне. Почему нет? Нам нужно продолжать в том же духе.

Сейчас мы едины, работаем как одна команда и бьемся друг за друга. Это нам помогает», – сказал вингер «Спартака ».

По итогам 17 туров в чемпионате России лидирует «Зенит» с 39 очками. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 38 баллов. «Спартак» (34) идет третьим.