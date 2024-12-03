«Спартаку» предложен экс-спортивный директор «Ромы» Лео («СЭ»)
«Спартаку» предложили услуги экс-директора «Ромы» Мауро Лео.
По информации «Спорт-Экспресса», Лео был предложен красно-белым на должность спортивного директора. В «Роме» он занимал аналогичный пост с 2022 по 2024 год.
Ранее функционер также работал в «Интере» и «Ювентусе».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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