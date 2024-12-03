«Спартаку» предложен экс-спортивный директор «Ромы» Лео («СЭ»)

«Спартаку» предложили услуги экс-директора «Ромы» Мауро Лео.

По информации «Спорт-Экспресса », Лео был предложен красно-белым на должность спортивного директора. В «Роме» он занимал аналогичный пост с 2022 по 2024 год.

Ранее функционер также работал в «Интере» и «Ювентусе».