Мостовой о «Спартаке»: «Наконец-то начали играть как должны. Все потому, что Станкович – футбольный человек, при Абаскале было черт-те что»

Александр Мостовой объяснил победную серию «Спартака» в Мир РПЛ.

В 17-м туре Мир РПЛ красно-белые разгромили «Краснодар» на выезде (3:0) и одержали 5-ю подряд победу в чемпионате. Команда поднялась на 3-е место в таблице.

«Наконец-то «Спартак » начал играть так, как должен играть. С таким составом команда точно должна быть в тройке.

Это все потому, что Станкович – футбольный человек. Когда командой руководил Абаскаль , происходило черт-те что.

Надеюсь, «Спартак» продолжит играть так, как в матче с «Краснодаром » – тогда и за чемпионство можно будет бороться», – сказал бывший игрок «Спартака » и сборной России.