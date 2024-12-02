Мостовой о «Спартаке»: «Наконец-то начали играть как должны. Все потому, что Станкович – футбольный человек, при Абаскале было черт-те что»
Александр Мостовой объяснил победную серию «Спартака» в Мир РПЛ.
В 17-м туре Мир РПЛ красно-белые разгромили «Краснодар» на выезде (3:0) и одержали 5-ю подряд победу в чемпионате. Команда поднялась на 3-е место в таблице.
«Наконец-то «Спартак» начал играть так, как должен играть. С таким составом команда точно должна быть в тройке.
Это все потому, что Станкович – футбольный человек. Когда командой руководил Абаскаль, происходило черт-те что.
Надеюсь, «Спартак» продолжит играть так, как в матче с «Краснодаром» – тогда и за чемпионство можно будет бороться», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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