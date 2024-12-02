Диаш резко ответил репортеру после матча с «Ливерпулем»: «Понимаете, что разговариваете с игроком команды, одержавшей больше всего побед за последние годы?»

Рубен Диаш негативно отреагировал на вопрос журналиста.

«Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» (0:2) в 13-м туре АПЛ . «Горожане» не выигрывают семь матчей подряд во всех турнирах.

После матча репортер, бывший футболист Ян Оге Фьертофт, задал вопрос португальцу о том, как футболисты «Ман Сити » собираются взять ответственность за плохую форму команды.

«Вы понимаете, что разговариваете с футболистом одной из команд, которая одержала больше всего побед за последние годы? Подумайте об этом и поймите, что мы знаем, как с этим справиться.

Не буду говорить о мелких деталях, а сосредоточусь на общей ситуации. Даже в таком сложном моменте я вижу силу воли и поддержку болельщиков, и это единственный способ это пройти», – сказал защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш .