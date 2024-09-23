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  • «Говорят, у клубов больше нет легенд, но это вина не только игроков. Клубы преследуют свои интересы без зазрения совести». Воспитанник «Ромы» Бове, перешедший в «Фиорентину» летом, о трансферах
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«Говорят, у клубов больше нет легенд, но это вина не только игроков. Клубы преследуют свои интересы без зазрения совести». Воспитанник «Ромы» Бове, перешедший в «Фиорентину» летом, о трансферах

Эдоардо Бове напомнил о том, как его вынудили покинуть «Рому».

Римляне летом отдали своего воспитанника в аренду «Фиорентине» с обязательным выкупом при определенных условиях. «Фиалки» также арендовали воспитанника «Лацио» Данило Катальди, который поучаствовал в победе над бывшим клубом во вчерашней игре Серии А (2:1).

«Неправда, что мы не смогли закрепиться в своих клубах, я в «Роме», он – в «Лацио». Сегодня мы увидели, как болельщики «Лацио» встретили Данило, и это неспроста. То, что он оставил что-то в коллективной памяти болельщиков, – это самое важное. 

Данило – тот, с кем я больше всего проводил время в этот период, мы жили вместе в отеле, пока каждый искал себе дом. Мы оба знаем, каково это, но должны сосредоточиться на том, что мы оставили в месте, которое покинули. Особенно в сегодняшнем футболе.

Говорят, что у клубов больше нет легенд, но это вина не только игроков. Это смешно, потому что клубы преследуют свои интересы без зазрения совести. Это и подтолкнуло нас с Данило к уходу, мы больше не были в центре проекта. Мы это поняли и пошли дальше. Здесь мы сразу почувствовали себя как дома», – сказал Эдоардо Бове.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Roma Press
logoРома
logoЛацио
logoФиорентина
logoсерия А Италия
болельщики
logoДанило Катальди
logoЭдоардо Бове
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