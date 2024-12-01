У Бове, возможно, случился эпилептический припадок с остановкой сердца. Игрок «Фиорентины» получил удар в область груди и селезенки в столкновении с Думфрисом в матче с «Интером»
На 17-й минуте матча между «Фиорентиной» и «Интером» хавбек «фиалок» упал на газон, потеряв сознание. Игроку долгое время оказывали медицинскую помощь, после чего его увезли на скорой помощи. Матч перенесли.
Согласно первой информации, поступившей из больницы, Бове пришел в сознание и заговорил с окружающими.
Причиной случившегося, вероятно, стал эпилептический припадок, сопровождавшийся остановкой сердца, передает Ansa.
Рядом с игроком сейчас находятся медицинский персонал «Фиорентины» и несколько представителей клуба. В ближайшее время футболист пройдет компьютерную томографию, так как у него наблюдались судороги.
Отмечается, что незадолго до того, как Бове почувствовал себя плохо, 22-летний полузащитник получил удар в область груди и селезенки в результате столкновения с Дензелом Думфрисом.
Спустя некоторое время Бове поменял футболку и в этот момент, согласно инсайдерской информации, он сообщил своей скамейке о легком головокружении, после чего потерял сознание.
Сердечный приступ у игрока случился уже в машине скорой помощи.
Жизни Бове ничто не угрожает. Игроки «Фиорентины» были недовольны скоростью прибытия реанимобиля, Раньери схватил медика, действовавшего слишком медленно
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