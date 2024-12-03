Шансы «Спартака» на чемпионство возросли с 1,1 до 8,5%. Вероятность титула «Зенита» – 58,9%, «Краснодара» – 28,2% (Opta)

Шансы «Спартака» на титул возросли в 8 раз после победы над «Краснодаром».

В 17-м туре Мир РПЛ красно-белые одержали разгромную победу на выезде (3:0). Команда Деяна Станковича поднялась на 3-е место в таблице Мир РПЛ, отставание от лидирующего «Зенита » составляет 5 очков.

Суперкомпьютер Opta подсчитал, что после 17-го тура шансы «Спартака » на чемпионство в нынешнем сезоне составляют 8,5%. После предыдущего тура вероятность чемпионства красно-белых составляла лишь 1,1%.

Фаворитом нынешнего сезона остается «Зенит» – шансы сине-бело-голубых снизились с 64,3% до 58,9%. Вероятность чемпионства «Краснодара » – 28,2%. Шансы «Локомотива» – 3,5%, «Динамо» – 0,9%.