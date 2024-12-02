Юрий Семин: «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку – проводят матчи на высоком уровне. У команды хорошее физическое состояние, стабильность в составе»

Юрий Семин включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство в РПЛ.

Команда тренера Деяна Станковича отстает на пять очков от лидирующего в турнирной таблице «Зенита».

– Если брать сегодняшний день, то «Спартак » вернулся в чемпионскую гонку. Они проводят матчи на высоком уровне, а игра в Краснодаре тому подтверждение.

«Спартак» был сильнее плюс у них нашлись игроки, способные решить исход матча.

У команды хорошее физическое состояние плюс есть стабильность в составе. Но важно, как «Спартак» проведет зимнюю паузу.

– Шансы обойти «Зенит»?

– «Спартак» включился в борьбу за лидерство, так что все шансы есть, – сказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.