«Спартак» играет в самый яркий футбол в РПЛ. Пауза им сейчас невыгодна, они всех выносят в одну калитку». Пименов о красно-белых

Руслан Пименов считает, что «Спартак» показывает самый яркий футбол в Мир РПЛ.

Красно-белые обыграли «Краснодар » в матче 17-го тура Мир РПЛ – 3:0.

Победа стала для московского клуба 5-й подряд в чемпионате России с разницей мячей на отрезке 16:2.

Команда идет на текущем 3-м месте в таблице с 34 очками в 17 играх, отставание от лидирующего «Зенита » – 5 баллов.

«Сейчас «Спартак » играет в самый яркий футбол. Это лучшая команда на данный момент. Выход на зимнюю паузу им сейчас невыгоден.

Они всех выносят в одну калитку», – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.