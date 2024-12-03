«Спартак» играет в самый яркий футбол в РПЛ. Пауза им сейчас невыгодна, они всех выносят в одну калитку». Пименов о красно-белых
Руслан Пименов считает, что «Спартак» показывает самый яркий футбол в Мир РПЛ.
Красно-белые обыграли «Краснодар» в матче 17-го тура Мир РПЛ – 3:0.
Победа стала для московского клуба 5-й подряд в чемпионате России с разницей мячей на отрезке 16:2.
Команда идет на текущем 3-м месте в таблице с 34 очками в 17 играх, отставание от лидирующего «Зенита» – 5 баллов.
«Сейчас «Спартак» играет в самый яркий футбол. Это лучшая команда на данный момент. Выход на зимнюю паузу им сейчас невыгоден.
Они всех выносят в одну калитку», – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости