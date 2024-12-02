Радимов о голе Лещука: «Браво! Любите РПЛ за все, что происходит»

Владислав Радимов прокомментировал гол Игоря Лещука.

Вратарь «Динамо » принес своей команде ничью, забив головой после подачи углового в матче с «Ахматом » (1:1).

«Этот тур не мог закончиться просто так всеми этими матчами и поражениями фаворитов. Любите РПЛ за все, что происходит. А Лещук – браво!» – сказал экс-игрок «Зенита».

Лещук про гол «Ахмату»: «Некоторые наши игроки просили вернуться. Это больше случай: просто касался мяча, он куда‑то вверх полетел, была неразбериха»