Радимов о голе Лещука: «Браво! Любите РПЛ за все, что происходит»
Владислав Радимов прокомментировал гол Игоря Лещука.
Вратарь «Динамо» принес своей команде ничью, забив головой после подачи углового в матче с «Ахматом» (1:1).
«Этот тур не мог закончиться просто так всеми этими матчами и поражениями фаворитов. Любите РПЛ за все, что происходит. А Лещук – браво!» – сказал экс-игрок «Зенита».
Лещук про гол «Ахмату»: «Некоторые наши игроки просили вернуться. Это больше случай: просто касался мяча, он куда‑то вверх полетел, была неразбериха»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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