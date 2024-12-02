Ташуев об 1:1 с «Динамо»: «Несчастный случай. Матч наш, «Ахмат» должен был выигрывать. Но, к сожалению, опять какой‑то…»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги игры с «Динамо».

Матч 17-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 1:1. Вратарь москвичей Игорь Лещук забил гол на 95-й минуте.

«Несчастный случай. Матч наш, мы должны были его выигрывать. Моментов было достаточно.

Забей второй мяч – и все. Но, к сожалению, опять какой‑то… Что тут говорить, обвинять никого нельзя. В конце на 98‑й минуте создали стопроцентный момент. Как‑то так.

Шелию, конечно, поддержали. Такое бывает у любого вратаря и футболиста», – сказал Ташуев .