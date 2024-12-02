Старридж о Салахе и «Ливерпуле»: «Редкая находка в футболе. Такие игроки заслуживают, чтобы им платили»
Дэниэл Старридж высказался о ситуации с контрактом Мохамеда Салаха.
Контракт египетского вингера истекает в конце этого сезона. Ранее он рассказал, что ему не предлагали обсудить продление договора: «Разочарован. Я скорее вне клуба, чем в нем».
«Он редкая находка в футболе. Он сбавляет обороты? Может быть, главный тренер просит его поменьше прессинговать
Игрок уровня Салаха заслуживает того, чтобы ему платили, будь то двух- или трехлетний контракт. Вы должны ему заплатить», – сказал бывший форвард мерсисайдцев Дэниэл Старридж.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости