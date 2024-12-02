Старридж о Салахе и «Ливерпуле»: «Редкая находка в футболе. Такие игроки заслуживают, чтобы им платили»

Дэниэл Старридж высказался о ситуации с контрактом Мохамеда Салаха.

Контракт египетского вингера истекает в конце этого сезона. Ранее он рассказал , что ему не предлагали обсудить продление договора: «Разочарован. Я скорее вне клуба, чем в нем».

«Он редкая находка в футболе. Он сбавляет обороты? Может быть, главный тренер просит его поменьше прессинговать

Игрок уровня Салаха заслуживает того, чтобы ему платили, будь то двух- или трехлетний контракт. Вы должны ему заплатить», – сказал бывший форвард мерсисайдцев Дэниэл Старридж.