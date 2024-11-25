Бабич о 5:2 с «Локо»: «Чтобы стать чемпионом, «Спартак» должен так играть в каждом матче, а не только в дерби. Можем ответить «Зениту» и «Краснодару»
Срджан Бабич оценил шансы «Спартака» на чемпионство в Мир РПЛ.
Защитник красно-белых высказался после победы над «Локомотивом» (5:2).
«Я не чувствую давления в дерби, как в других играх. Чтобы стать чемпионами, мы должны так играть в каждом матче, а не только в дерби.
Считаю ли, что «Спартак» так же силен, как «Зенит» и «Краснодар»? У нас очень хорошая команда, мы можем ответить этим командам», – сказал Бабич.
После 16 туров «Спартак» занимает в таблице 4-е место, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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