Бабич о 5:2 с «Локо»: «Чтобы стать чемпионом, «Спартак» должен так играть в каждом матче, а не только в дерби. Можем ответить «Зениту» и «Краснодару»

Срджан Бабич оценил шансы «Спартака» на чемпионство в Мир РПЛ.

Защитник красно-белых высказался после победы над «Локомотивом » (5:2).

«Я не чувствую давления в дерби, как в других играх. Чтобы стать чемпионами, мы должны так играть в каждом матче, а не только в дерби.

Считаю ли, что «Спартак » так же силен, как «Зенит» и «Краснодар »? У нас очень хорошая команда, мы можем ответить этим командам», – сказал Бабич .

После 16 туров «Спартак» занимает в таблице 4-е место, отставая от лидирующего «Зенита » на 8 очков.