У Бове нет повреждений центральной нервной и сердечно-дыхательной систем. Игрок «Фиорентины» госпитализирован в отделение интенсивной терапии
На 17-й минуте матча между «Фиорентиной» и «Интером» хавбек «фиалок» упал на газон, потеряв сознание. 22-летнему игроку долгое время оказывали медицинскую помощь, после чего его увезли на машине скорой помощи. Матч перенесли.
Позже стало известно, что у игрока произошел эпилептический припадок с остановкой сердца. Его жизни ничего не угрожает.
По сообщениям клуба, Бове поступил в отделение неотложной помощи в стабильном гемодинамическом состоянии. Первые кардиологические и неврологические тесты исключили острое повреждение центральной нервной системы и сердечно-дыхательной системы.
Бове будет повторно обследован в течение следующих 24 часов. В настоящее время он находится под действием седативных препаратов и госпитализирован в отделение интенсивной терапии.
«Эдуардо, мы с тобой. Ты сильный парень с большим характером. Выражаем поддержку его семье в эти трудные минуты», – приводит слова президента «Фиорентины» Рокко Коммиссо пресс-служба клуба.
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