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У Бове нет повреждений центральной нервной и сердечно-дыхательной систем. Игрок «Фиорентины» госпитализирован в отделение интенсивной терапии

«Фиорентина» рассказала о состоянии Эдоардо Бове.

На 17-й минуте матча между «Фиорентиной» и «Интером» хавбек «фиалок» упал на газон, потеряв сознание. 22-летнему игроку долгое время оказывали медицинскую помощь, после чего его увезли на машине скорой помощи. Матч перенесли.

Позже стало известно, что у игрока произошел эпилептический припадок с остановкой сердца. Его жизни ничего не угрожает.

По сообщениям клуба, Бове поступил в отделение неотложной помощи в стабильном гемодинамическом состоянии. Первые кардиологические и неврологические тесты исключили острое повреждение центральной нервной системы и сердечно-дыхательной системы.

Бове будет повторно обследован в течение следующих 24 часов. В настоящее время он находится под действием седативных препаратов и госпитализирован в отделение интенсивной терапии.

«Эдуардо, мы с тобой. Ты сильный парень с большим характером. Выражаем поддержку его семье в эти трудные минуты», – приводит слова президента «Фиорентины» Рокко Коммиссо пресс-служба клуба.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Фиорентины»
logoЭдоардо Бове
logoЗдоровье
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoФиорентина
Рокко Коммиссо
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