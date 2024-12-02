«Ливерпуль не лучшее место в Британии, мне говорили». Ортега о кричалках про увольнение Гвардиолы на «Энфилде»
Штефан Ортега поддержал Пепа Гвардиолу после игры с «Ливерпулем».
«Манчестер Сити» потерпел поражение со счетом 0:2 на «Энфилде». В конце игры болельщики хозяев начали скандировать в адрес испанского тренера: «Утром тебя уволят!»
В ответ на это Гвардиола показал трибунам шесть пальцев – в соответствии с числом выигранных в Англии чемпионств.
«Кто-то мне уже говорил, что это, пожалуй, не лучшее место в Великобритании.
Думаю, тренер хорошо отреагировал», – сказал голкипер.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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