«Ливерпуль не лучшее место в Британии, мне говорили». Ортега о кричалках про увольнение Гвардиолы на «Энфилде»

Штефан Ортега поддержал Пепа Гвардиолу после игры с «Ливерпулем».

«Манчестер Сити » потерпел поражение со счетом 0:2 на «Энфилде ». В конце игры болельщики хозяев начали скандировать в адрес испанского тренера: «Утром тебя уволят!»

В ответ на это Гвардиола показал трибунам шесть пальцев – в соответствии с числом выигранных в Англии чемпионств.

«Кто-то мне уже говорил, что это, пожалуй, не лучшее место в Великобритании.

Думаю, тренер хорошо отреагировал», – сказал голкипер.