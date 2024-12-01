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Аморим о том, реалистична ли цель попасть в топ-4: «Если я скажу «нет», вы скажете, что я не имею права тренировать «МЮ», но я хочу быть честен с фанатами»

У Рубена Аморима спросили, можно ли считать попадание в топ-4 реалистичной целью.

«Если я скажу «нет», то вы скажете, что я не имею права тренировать «Манчестер Юнайтед», но я хочу быть честен с фанатами.

Давайте сосредоточимся на выступлениях, а не результатах, и посмотрим, что в итоге получится. Я уже много раз говорил, что в конечном счете меня будут оценивать по тому, какое место мы займем. Я это знаю. Давайте сосредоточимся на следующем матче и посмотрим на нашу игру.

Иногда бывало такое, что счет 3:2, а мы заслуживаем большего. А сегодня счет 4:0, но и «Эвертон» заслуживал большего», – сказал главный тренер «МЮ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
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