Головин на вопрос о переходе в «Зенит»: «С Соболем не очень хочу играть. В Доту – хочу, в футбол – нет. Шутка»

Александр Головин пошутил о нежелании играть вместе с Александром Соболевым.

Полузащитник «Монако » и сборной России ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит » в будущем во время прямого эфира.

В России Головин выступал только за ЦСКА.

– Когда перейдешь в «Зенит»?

– Я с Соболем не очень хочу играть.

В Доту – хочу, в футбол – нет. Да шутка это, – сказал Головин.