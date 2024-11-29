Головин на вопрос о переходе в «Зенит»: «С Соболем не очень хочу играть. В Доту – хочу, в футбол – нет. Шутка»
Александр Головин пошутил о нежелании играть вместе с Александром Соболевым.
Полузащитник «Монако» и сборной России ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит» в будущем во время прямого эфира.
В России Головин выступал только за ЦСКА.
– Когда перейдешь в «Зенит»?
– Я с Соболем не очень хочу играть.
В Доту – хочу, в футбол – нет. Да шутка это, – сказал Головин.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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