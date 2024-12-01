У Салаха гол и ассист – 11 фэнтези-очков против «Сити». Полузащитник «Ливерпуля» – самый результативный в фэнтези АПЛ

«Ливерпуль» дома обыграл «Манчестер Сити» (2:0).

Мохамед Салах поучаствовал в обоих голах: отдал ассист на Коди Гакпо в 1-м тайме и реализовал пенальти во 2-м. За игру полузащитник набрал 11 фэнтези-очков (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч), его выбрали 56,08% игроков.

Салах – самый результативный в фэнтези АПЛ, после 13 туров у полузащитника 117 очков. В тройке также Коул Палмер (94) и Букайо Сака (85).

В чемпионате у Салаха уже 6 матчей подряд с результативным действием (7 голов, 3 ассиста). Всего в АПЛ у полузащитника 11 голов и 7 ассистов.

👉 Моя команда в АПЛ