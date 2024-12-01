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  • «Краснодар» впервые проиграл в сезоне РПЛ – «Спартаку» со счетом 0:3. На разгромное поражение «быков» давали 6% вероятности
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«Краснодар» впервые проиграл в сезоне РПЛ – «Спартаку» со счетом 0:3. На разгромное поражение «быков» давали 6% вероятности

«Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» в 17-м туре Мир РПЛ (3:0).

В прематче «Спартак» котировался андердогом за 3.30 (примерно 30% вероятности). Победа с форой (-2,5) зашла за 17.00 (около 6%). «Краснодар» проиграл впервые в текущем сезоне РПЛ.

Манфред Угальде сделал дубль – на это можно было поставить с коэффициентом 9.00. Эсекиэль Барко на 93-й минуте довел счет до разгромного. На его гол давали 3.55.

Перед стартом 17-го тура авторы Спортса’’ сделали прогнозы на матч «Краснодар» – «Спартак». Илья Васильев поставил на «обе забьют», а Максимилиан Алфимов – на непроигрыш красно-белых при тотале больше 1,5 гола.

Ставочная вики Спортса

Много голов у «Спартака» и «Краснодара», «Зенит» прибьет «Крылья», Слишкович против «Акрона» – прогнозы авторов Спортса’’ на РПЛ

Опубликовала: Венера Кравченко
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoКраснодар
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoЭсекиэль Барко
logoМанфред Угальде
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