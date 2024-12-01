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Радимов об Угальде: «Сколько, говорите, у него отступные? 30 млн евро? Даром 😜🔥🔝⚽️»

Владислав Радимов пошутил на тему отступных за Манфреда Угальде в «Спартаке».

Нападающий из Коста-Рики забил 8 голов в 3 последних турах Мир РПЛ, сегодня он сделал дубль в матче с «Краснодаром» (2:0, первый тайм).

Форвард красно-белых лидирует в гонке бомбардиров Мир РПЛ с 14 мячами.

«Сколько-сколько, говорите, у Угальде отступные? 30 миллионов евро? Даром 😜🔥🔝⚽️», – написал бывший игрок «Зенита» и сборной России в телеграм-канале. 

Отступные за Угальде для европейских клубов – 30 млн евро. Запросы уже поступают (Фабрицио Романо)

80 млн евро – отступные Угальде для клубов РПЛ («РБ Спорт»)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
logoМанфред Угальде
logoСпартак
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