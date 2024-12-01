Радимов об Угальде: «Сколько, говорите, у него отступные? 30 млн евро? Даром 😜🔥🔝⚽️»

Владислав Радимов пошутил на тему отступных за Манфреда Угальде в «Спартаке».

Нападающий из Коста-Рики забил 8 голов в 3 последних турах Мир РПЛ, сегодня он сделал дубль в матче с «Краснодаром » (2:0, первый тайм).

Форвард красно-белых лидирует в гонке бомбардиров Мир РПЛ с 14 мячами.

«Сколько-сколько, говорите, у Угальде отступные? 30 миллионов евро? Даром 😜🔥🔝⚽️», – написал бывший игрок «Зенита» и сборной России в телеграм-канале.

Отступные за Угальде для европейских клубов – 30 млн евро. Запросы уже поступают (Фабрицио Романо)

80 млн евро – отступные Угальде для клубов РПЛ («РБ Спорт»)