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Каладзе о словах Хвичи и Мамардашвили: «Будущее Грузии – европейское. Власти делают все на пути евроинтеграции. Но начало переговоров используется как оружие шантажа – это недопустимо»

Каха Каладзе прокомментировал политическую обстановку в Грузии.

На протяжении нескольких дней в Тбилиси проходят массовые акции протеста. Они начались после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.

Каладзе, действующий мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта», высказался о последних событиях, отреагировав в том числе на недовольство Георгия Мамардашвили и Хвичи Кварацхелии.

«Я абсолютно согласен со всеми в этом душевном стремлении. Конечно, будущее Грузии – это европейское будущее, власти Грузии – это именно те, кто делают все на пути евроинтеграции...

Сегодня они придумали новое и используют начало переговоров как оружие шантажа, хотя предпринятые нами шаги обезоружили людей извне, делающих подобные заявления.

Вы хотите? Мы готовы! Откройте переговоры. Мы к этому готовы, но шантаж категорически недопустим», – заявил Каладзе, выступавший за сборную Грузии и «Милан».

Хвича о протестах в Грузии: «Никто не стоит выше воли народа. Остановите насилие и агрессию!»

«Стыдно». Мамардашвили осудил насилие на протестах в Грузии

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sputnik
logoСборная Грузии по футболу
logoКаха Каладзе
Политика
logoМилан
logoвысшая лига Грузия
logoХвича Кварацхелия
logoГеоргий Мамардашвили
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