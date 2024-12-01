Барриос о «Зените» после 2:3 от «Крыльев»: «Провели не самый хороший матч. Неудачный вечер. Мы слишком открылись, уйдя в атаку»

Вильмар Барриос высказался о поражении «Зенита» от «Крыльев Советов» (2:3).

Клуб из Санкт-Петербурга уступил самарцам в домашнем матче 17-го тура Мир РПЛ .

– Очень сложно сейчас сделать выводы. Точно мы не были на той высоте, где должны быть. Неудачный вечер для нас, тем более дома при своих болельщиках.

Соперник играл настойчиво. Нам не хватило немного концентрации в защите, настойчивости впереди. Нам нужно все проанализировать и подготовиться к следующей игре.

– Два быстрых пропущенных мяча. Как можете прокомментировать?

– Мы потеряли концентрацию в этих моментах. Соперники воспользовались потерей мяча. Мы слишком открылись, уйдя в атаку. Уверен, что исход сегодняшнего матча послужит нам уроком в будущем. Будем стараться исправить ситуацию. Надо перевернуть страницу, матч остался в прошлом.

– Что сказал Семак в раздевалке после матча?

– То, что говорится в раздевалке, остается в раздевалке. В «Зените» собраны опытные футболисты. Мы должны признать, что провели не самый хороший матч. Сегодня не наш день, но завтра нужно проснуться и сделать выводы. Завтра должны начать писать новую страницу, – сказал полузащитник «Зенита ».