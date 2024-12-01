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  • Осинькин про 3:2 с «Зенитом»: «Крылья» выстрадали победу, в конце было сверхтяжело. Негатив постоянно вокруг нас. Готов к любому исходу, за свое место не держусь»
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Осинькин про 3:2 с «Зенитом»: «Крылья» выстрадали победу, в конце было сверхтяжело. Негатив постоянно вокруг нас. Готов к любому исходу, за свое место не держусь»

Игорь Осинькин высказался о победе «Крыльев Советов» над «Зенитом» (3:2).

Самарцы обыграли клуб из Санкт-Петербурга в гостевом матче 17-го тура Мир РПЛ.

– Никому здесь легко не будет, нам тоже было тяжело. С первых минут наш дорогой Максим Глушенков нас огорчил. Дальше мы хорошо реализовали свои моменты, в первом тайме использовали свои шансы, это дало уверенность. Тяжелейший матч, его концовка. Было много тактических моментов от «Зенита», на которые нужно реагировать. Они выпускали футболистов с качественными подачами. Было сверхтяжело в конце, мы выстрадали победу.

– Насколько сложно настраиваться при таком фоне вокруг клуба?

– Негатив постоянно идет вокруг нас. Если в августе справились легко, то позднее мы не переварили это, например, в игре с «Химками». Мы справились, последние матчи после «Акрона» - это игры, за которые могу только благодарить ребят.

– Какой реакции ждете от руководства за победу?

– Не задумывался, могу отвечать только за себя. Остался один матч, посмотрим, как все пойдет. Усталость накапливается, «Локомотив» вот тоже не выдержал напряжения эмоционального и физического.

– Писали, что это ваш последний матч.

– Готов к любому исходу. Не держусь за свое место. Я сегодня выводил команду, завтра будет тренировка в Самаре. Готов к любым решениям.

– Почему не держитесь за место?

– Не могу объяснить. Сказал то, что есть на самом деле, – сказал главный тренер «Крыльев». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoМатч ТВ
logoЗенит
logoИгорь Осинькин
logoпремьер-лига Россия
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