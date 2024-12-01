«Крылья Советов» впервые в сезоне выиграли 2 матча подряд – победили «Ахмат» и «Зенит» в РПЛ
«Крылья Советов» впервые в сезоне выиграли 2 матча подряд в РПЛ.
В 17-м туре Мир РПЛ самарцы обыграли «Зенит» (3:2) на выезде. До этого команда Игоря Осинькина дома обыграла «Ахмат» (2:1) в 16-м туре.
До этого в текущем сезоне команда одержала 3 победы (все – в Мир РПЛ), но ни разу выигрывала дважды подряд (с учетом игр Фонбет Кубка России).
В 17 играх чемпионата России «Крылья» набрали 18 очков и занимают промежуточное 10-е место в таблице.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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