«Крылья Советов» впервые в сезоне выиграли 2 матча подряд – победили «Ахмат» и «Зенит» в РПЛ

«Крылья Советов» впервые в сезоне выиграли 2 матча подряд в РПЛ.

В 17-м туре Мир РПЛ самарцы обыграли «Зенит » (3:2) на выезде. До этого команда Игоря Осинькина дома обыграла «Ахмат » (2:1) в 16-м туре.

До этого в текущем сезоне команда одержала 3 победы (все – в Мир РПЛ ), но ни разу выигрывала дважды подряд (с учетом игр Фонбет Кубка России).

В 17 играх чемпионата России «Крылья» набрали 18 очков и занимают промежуточное 10-е место в таблице.