У Бруну больше всего ассистов среди португальцев в истории АПЛ – 46. Бернарду сделал 45, Нани – 43, Роналду – 37
Бруну Фернандеш стал лучшим португальским ассистентом в истории АПЛ.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отдал больше голевых передач, чем любой другой португальский игрок в истории Премьер-лиги. После двух ассистов в матче с «Эвертоном» (3:0, первый тайм) на счету игрока 46 результативных передач.
За ним следуют Бернарду Силва из «Манчестер Сити» (45 ассистов) и экс-игроки «МЮ» Нани (43) и Криштиану Роналду (37).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
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