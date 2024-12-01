У Бруну больше всего ассистов среди португальцев в истории АПЛ – 46. Бернарду сделал 45, Нани – 43, Роналду – 37

Бруну Фернандеш стал лучшим португальским ассистентом в истории АПЛ.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » отдал больше голевых передач, чем любой другой португальский игрок в истории Премьер-лиги. После двух ассистов в матче с «Эвертоном» (3:0, первый тайм) на счету игрока 46 результативных передач.

За ним следуют Бернарду Силва из «Манчестер Сити » (45 ассистов) и экс-игроки «МЮ» Нани (43) и Криштиану Роналду (37).