«Челси» выиграл 4 из 5 последних матчей с общим счетом 15:1. Поражений нет месяц

«Челси» одержал третью победу подряд.

Команда Энцо Марески разгромила «Астон Виллу » (3:0) в 13-м туре чемпионата Англии.

В предыдущих четырех матчах лондонцы обыграли «Хайденхайм» (2:0) и «Ноа» (8:0) в Лиге конференций, а также «Лестер» (2:1) в АПЛ . Еще одна игра, с «Арсеналом», завершилась вничью – 1:1.

Последнее поражение было у «синих» 30 октября – от «Ньюкасла» (0:2). Они не проигрывают шесть матчей и далее встретятся с «Саутгемптоном».