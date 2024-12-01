Фоден о «Ливерпуле»: «Чаще других бросали нам вызов, с Мане, Салахом и Фирмино были великолепны. При Слоте тоже выглядят устрашающе. «Сити» готов – мы живем ради таких матчей»

Филип Фоден считает «Ливерпуль» самым тяжелым соперником для «Манчестер Сити».

Сегодня команды сыграют на «Энфилде» в рамках 13-го тура АПЛ.

«Трудно назвать конкретного игрока, но если говорить о команде, то я назвал бы «Ливерпуль» с Мане , Салахом и Фирмино – та команда была великолепной. То, как они прессинговали. Против них у нас были самые сложные матчи. На протяжении долгого времени «Ливерпуль» чаще других бросал нам вызов.

Честно говоря, [при Арне Слоте ] они выглядят устрашающе. Они слегка пропали с радаров, потому что все говорили о «Сити» и «Арсенале», но мы знаем, насколько они хороши. [Предстоящий матч] станет испытанием, и мы готовы к нему.

Я с нетерпением жду игры с «Ливерпулем». Думаю, на протяжении многих лет «Сити» и «Ливерпуль» в очных встречах показывают высочайший уровень игры, который я когда-либо видел в АПЛ . Эти матчи из тех, ради которых мы живем», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».