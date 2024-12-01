  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фоден о «Ливерпуле»: «Чаще других бросали нам вызов, с Мане, Салахом и Фирмино были великолепны. При Слоте тоже выглядят устрашающе. «Сити» готов – мы живем ради таких матчей»
1

Фоден о «Ливерпуле»: «Чаще других бросали нам вызов, с Мане, Салахом и Фирмино были великолепны. При Слоте тоже выглядят устрашающе. «Сити» готов – мы живем ради таких матчей»

Филип Фоден считает «Ливерпуль» самым тяжелым соперником для «Манчестер Сити».

Сегодня команды сыграют на «Энфилде» в рамках 13-го тура АПЛ.

«Трудно назвать конкретного игрока, но если говорить о команде, то я назвал бы «Ливерпуль» с Мане, Салахом и Фирмино – та команда была великолепной. То, как они прессинговали. Против них у нас были самые сложные матчи. На протяжении долгого времени «Ливерпуль» чаще других бросал нам вызов.

Честно говоря, [при Арне Слоте] они выглядят устрашающе. Они слегка пропали с радаров, потому что все говорили о «Сити» и «Арсенале», но мы знаем, насколько они хороши. [Предстоящий матч] станет испытанием, и мы готовы к нему.

Я с нетерпением жду игры с «Ливерпулем». Думаю, на протяжении многих лет «Сити» и «Ливерпуль» в очных встречах показывают высочайший уровень игры, который я когда-либо видел в АПЛ. Эти матчи из тех, ради которых мы живем», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Times
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
logoСадьо Мане
logoМохамед Салах
logoАрне Слот
logoРоберто Фирмино
logoФилип Фоден
logoпремьер-лига Англия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот о «Сити» Пепа: «У него столько игровых планов. Анализ «горожан» занимает больше времени, чем других команд, у которых всегда одинаковая структура»
6вчера, 08:17
Слот о командах Гвардиолы: «9 из 10 игр «Барсы», «Баварии» и «Ман Сити» приносили удовольствие всем, кто любит футбол. «Блауграна» помогла мне сформировать свой стиль»
2130 ноября, 22:10
Пеп о гонке в АПЛ: «В ситуации «Сити» нереалистично думать о больших целях. Будет сложнее, если не победим «Ливерпуль», но впереди много матчей»
1229 ноября, 21:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Салах хочет остаться в «Ливерпуле» и согласен на однолетний контракт, но недоволен подходом клуба к переговорам
2429 минут назад
Мостовой не рассматривает Первую и Вторую лиги: «Пусть «Абаскали» тренируют – те, кто в футбол не играл. Гвардиола или Зидан не шли во вторые дивизионы»
5636 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Ахмата»
219646 минут назадLive
Орлов о «Спартаке»: «Претендент на золотые медали. Красно-белые показывают лучший футбол в РПЛ, отставание от «Зенита» – всего 5 очков»
1648 минут назад
Роналду проиграл 1 млн долларов болельщику в футбольном челлендже от Мистера Биста
24сегодня, 15:25Фото
Салах не ведет переговоров с «ПСЖ». Слухи об интересе парижан могут использоваться для давления на «Ливерпуль» (Бен Джейкобс)
22сегодня, 15:19
Мостовой о Тедеско: «Не кажется сильным тренером и в футбол не играл. Раз попал куда-то, теперь что-то происходит. Был бы у меня агент, я бы тоже ходил из команды в команду»
37сегодня, 15:06
Гендиректор «Пари НН» о фразе Гончаренко судье Бобровскому: «Виктора Михайловича неправильно поняли, думаю, было искажение смысла. Поговорим с ним, дадим позицию клуба»
6сегодня, 15:01
Выручайте Пепа: заходите в Аэрофутбол, выбирайте «Сити», начинайте побеждать
сегодня, 15:00Спецпроект
Агент Сафонов о Федорищеве: «В Самарской области нет других проблем, кроме агентов? У них там с дорогами-то не все нормально. Пусть покажет документы – Андреев ничего не подписывал, думаю»
36сегодня, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Гурцкая об Осинькине: «Он был в очень тяжелом эмоциональном состоянии: эти скандалы, отставки, шоу, которое выдал губернатор. Мог даже в Питер не поехать с «Крыльями»
53 секунды назад
Старридж о Салахе: «Редкая находка в футболе. Такие игроки заслуживают того, чтобы им платили»
13 минут назад
«Ахмат» – «Динамо» – 1:0. Самородов открыл счет. Онлайн-трансляция. Тюкавин, Артур, Нгамале, Карраскаль, Уткин и Садулаев играют
2122 минуты назадLive
Хесе о сравнениях с Роналду: «У нас были похожие аспекты, но пресса это сильно раздула. Он произвел впечатление профессионализмом»
225 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Садд», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду
443 минуты назадLive
Юрий Семин: «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку – проводят матчи на высоком уровне. У команды хорошее физическое состояние, есть стабильность в составе»
153 минуты назад
«Реал» собирается предложить Раулю Асенсио новый контракт с повышением зарплаты
14сегодня, 15:43
Кордоба назвал «Спартак» самым сложным соперником в сезоне после 0:3: «Но нельзя поддаваться панике. Надо продолжать работать и побеждать»
1сегодня, 15:41
Ловчев об Угальде: «Это Пеле на самом деле. Если будет все время так играть, до конца сезона забьет еще 20 голов»
12сегодня, 15:30
«Динамо» интересуется Глебовым. «Ростов» отложил все переговоры по хавбеку до зимней паузы
9сегодня, 15:26