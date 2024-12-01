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  • Слот о командах Гвардиолы: «9 из 10 игр «Барсы», «Баварии» и «Ман Сити» приносили удовольствие всем, кто любит футбол. «Блауграна» помогла мне сформировать свой стиль»
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Слот о командах Гвардиолы: «9 из 10 игр «Барсы», «Баварии» и «Ман Сити» приносили удовольствие всем, кто любит футбол. «Блауграна» помогла мне сформировать свой стиль»

Арне Слот высоко оценил игру команд Пепа Гвардиолы перед встречей с «Ман Сити».

«В футболе не так много людей, которые никогда тебя не подводят, если ты решаешь посмотреть матч.

В девяти случаях из десяти игры «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» приносили удовольствие всем, кто любит футбол. Вот почему я люблю наблюдать за тем, как играют команды Гвардиолы.

Когда я играл, мне всегда казалось, что некоторые передачи моих партнеров удачные, а другие – нет. Когда я начал смотреть матчи «Барселоны», я увидел, что она делает только хорошие передачи, и это подкрепило мои представления касательно того, что такое хороший пас.

Это определенно помогло мне сформировать собственное представление о футболе, свой игровой стиль», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoБавария
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoПеп Гвардиола
logoБарселона
logoМанчестер Сити
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