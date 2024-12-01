Директор «Баварии» о травмах: «Киму наложили швы, но он машина, скоро будет готов играть. У Кейна дискомфорт в задней поверхности бедра»

Директор «Баварии» высказался о травмах Харри Кейна и Ким Мин Чжэ.

Мюнхенский клуб сыграл вничью с «Боруссией» (1:1) в выездном матче 12-го тура Бундеслиги.

Форвард «Баварии» Харри Кейн был заменен в первом тайме. Защитник мюнхенской команды Ким Мин Чжэ покинул поле на 80-й с рассечением на голове.

«Мин Чжэ наложили швы, но он – настоящая машина. Это его никак не остановит. Он будет готов играть уже в ближайшее время.

Харри [Кейн] почувствовал что-то в задней поверхности бедра. Мы проведем обследование дома и надеемся, что ничего серьезного [не обнаружится]», – сказал спортивный директор «Баварии».