Брэдли выбыл на 6 недель. Защитник «Ливерпуля» не сыграет до Нового года из-за травмы бедра

Конор Брэдли не сыграет за «Ливерпуль» до Нового года.

Защитник «красных» получил повреждение задней поверхности бедра во время матча с «Реалом» в Лиге чемпионов (2:0). Он покинул поле на 87-й минуте.

Как сообщает журналист Дэйв Окоп со ссылкой на Belfast Telegraph, игрок пропустит до шести недель из-за травмы.

Со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

Сегодня «Ливерпуль » примет «Манчестер Сити» в 13-м туре АПЛ .