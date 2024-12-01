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Брэдли выбыл на 6 недель. Защитник «Ливерпуля» не сыграет до Нового года из-за травмы бедра

Конор Брэдли не сыграет за «Ливерпуль» до Нового года.

Защитник «красных» получил повреждение задней поверхности бедра во время матча с «Реалом» в Лиге чемпионов (2:0). Он покинул поле на 87-й минуте. 

Как сообщает журналист Дэйв Окоп со ссылкой на Belfast Telegraph, игрок пропустит до шести недель из-за травмы.

Со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Сегодня «Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 13-м туре АПЛ.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Дэйва Окопа
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