Брэдли повредил заднюю поверхность бедра в игре с «Реалом». «Ливерпуль» опасается, что защитник пропустит ключевые матчи в декабре

Конор Брэдли может пропустить ближайшие матчи «Ливерпуля».

Защитник «красных» получил повреждение задней поверхности бедра во время матча с «Реалом » в Лиге чемпионов (2:0). Он покинул поле на 87-й минуте.

Сегодня Брэдли должен был пройти сканирование, которое определило бы степень серьезности травмы и сроки восстановления. В клубе опасаются, что он может пропустить ключевые матчи в декабре. Мерсисайдцам предстоит сыграть 9 раз за 28 дней.

Также опасения вызывает состояние Ибраима Конате , у которого возникли проблемы с коленом в концовке вчерашней встречи.