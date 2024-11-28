Брэдли повредил заднюю поверхность бедра в игре с «Реалом». «Ливерпуль» опасается, что защитник пропустит ключевые матчи в декабре
Конор Брэдли может пропустить ближайшие матчи «Ливерпуля».
Защитник «красных» получил повреждение задней поверхности бедра во время матча с «Реалом» в Лиге чемпионов (2:0). Он покинул поле на 87-й минуте.
Сегодня Брэдли должен был пройти сканирование, которое определило бы степень серьезности травмы и сроки восстановления. В клубе опасаются, что он может пропустить ключевые матчи в декабре. Мерсисайдцам предстоит сыграть 9 раз за 28 дней.
Также опасения вызывает состояние Ибраима Конате, у которого возникли проблемы с коленом в концовке вчерашней встречи.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
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