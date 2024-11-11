Трент выбыл на 1-2 недели из-за травмы задней поверхности бедра. Он сыграет против «Реала» в ЛЧ и «Сити» в АПЛ
Трент Александер-Арнолд пропустит не более двух недель из-за травмы.
Защитник «Ливерпуля» был заменен на 25-й минуте матча с «Астон Виллой» (2:0) в 11-м туре АПЛ.
По сообщению журналиста The Times Пола Джойса, игрок получил травму задней поверхности бедра.
Не исключено, что футболист не сыграет с «Саутгемптоном» 24 ноября, чтобы быть готовым к матчам с «Реалом» в Лиге чемпионов (27 ноября) и «Манчестер Сити» в АПЛ (1 декабря).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Пола Джойса
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