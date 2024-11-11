Трент выбыл на 1-2 недели из-за травмы задней поверхности бедра. Он сыграет против «Реала» в ЛЧ и «Сити» в АПЛ

Трент Александер-Арнолд пропустит не более двух недель из-за травмы.

Защитник «Ливерпуля » был заменен на 25-й минуте матча с «Астон Виллой» (2:0) в 11-м туре АПЛ .

По сообщению журналиста The Times Пола Джойса, игрок получил травму задней поверхности бедра.

Не исключено, что футболист не сыграет с «Саутгемптоном » 24 ноября, чтобы быть готовым к матчам с «Реалом » в Лиге чемпионов (27 ноября) и «Манчестер Сити» в АПЛ (1 декабря).