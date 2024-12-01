«Агкацев – уникум. Максимально сбалансированный вратарь. Качественно работает обеими ногами и руками». Антонюк о голкипере «Краснодара» 

Алексей Антонюк назвал Станислава Агкацева уникальным вратарем.

«Вообще не удивлен, что Агкацев так уверенно заменил Сафонова. Стас в некотором смысле уникум. В моей практике это единственный максимально сбалансированный вратарь. В том плане, что очень качественно работает обеими ногами и руками. У этого голкипера нет дисбаланса. Это очень важно для координации и отсутствия травматизма.

Стас показывает совершенно одинаковые показатели, выжимая кистевой динамометр правой и левой рукой. Это огромная редкость. У него боковой удар по мячу ногой с руки — идентичный и слева, и справа. В этом плане он точно особенный. Мне такие ребята еще не попадались.

В плане ментальности Агкацев достаточно уравновешенный. Даже когда изредка подкипает, это со стороны практически не видно. Вот эта сбалансированность, стабильность и ровность — его козыри», — сказал бывший тренер вратарей «Краснодара », работающий ныне в «Родине».