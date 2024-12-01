Симеоне о гонке в Ла Лиге: «Атлетико» борется сам с собой. Мы точно знаем, чего хотим, и движемся к цели» 

Диего Симеоне оценил шансы «Атлетико» в чемпионской гонке в Ла Лиге.

После 15 матчей мадридцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Барселоны» на 2 очка.

«Что касается борьбы [за титул], то мы боремся сами с собой. Легко не будет, ведь мы конкурируем с «Реалом», «Барселоной», «Вильярреалом», «Атлетик» тоже очень хорош. Ла Лига – тяжелый турнир, но с каждым матчем становится еще труднее.

Прогресс Лангле, Серлота и Хулиана [Альвареса], надежда на [скорое] восстановление Робена [Ле Нормана] – все это способствует хорошей командной работе. Мы точно знаем, чего хотим, и движемся к цели», – сказал тренер «Атлетико » после разгрома «Вальядолида» (5:0).